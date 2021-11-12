Копы начали проводить техосмотр на дорогах: кого проверяют

Мобильная диагностическая станция / НПУ

С сегодняшнего дня, 12 ноября, полицейские в Украине будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю. Это будет происходить с помощью специализированных автомобилей - мобильных диагностических станций, сообщил в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам. В частности:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Такие станции уже есть в каждой области. Однако проверки пока не будут касаться частного легкового транспорта.

Проверять будут:

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;автомобили такси;

автомобили, которые перевозят опасный груз;

отдельные специализированные ТС;

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Напомним, с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.

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