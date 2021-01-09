Королевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ

Бывший глава КСУ проводит уикенд на королевской вилле в Дубае, пишут в Сети.
Стали известны детали отдыха отстраненного от должности указом президента Владимира Зеленского главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.
Бывший глава КСУ проводит уикенд на королевской вилле в Дубае, говорится в сообщении Telegram-канала Карточный Офис.
В сообщении отмечается, что суточная аренда апартаментов составляет более 300 тысяч гривен.
"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого, - ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - рассказали в Сети.
Ранее сообщалось о том, что Тупицкий прилетел в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай.
Кризис вокруг Конституционного суда:
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.
Автор: Алексей Тычина