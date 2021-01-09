Королевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ

Александр Тупицкий / УП

Стали известны детали отдыха отстраненного от должности указом президента Владимира Зеленского главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бывший глава КСУ проводит уикенд на королевской вилле в Дубае, говорится в сообщении Telegram-канала Карточный Офис.

В сообщении отмечается, что суточная аренда апартаментов составляет более 300 тысяч гривен.

"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого, - ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - рассказали в Сети.

/ t.me/office_ua

/ t.me/office_ua

/ t.me/office_ua

Ранее сообщалось о том, что Тупицкий прилетел в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай.

Кризис вокруг Конституционного суда: