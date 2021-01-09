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Королевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ

9 января 2021, 14:28
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Бывший глава КСУ проводит уикенд  на королевской вилле в Дубае, пишут в Сети.

Тупицкий возглавил КСУ
Александр Тупицкий / УП

Стали известны детали отдыха отстраненного от должности указом президента Владимира Зеленского главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бывший глава КСУ проводит уикенд на королевской вилле в Дубае, говорится в сообщении Telegram-канала Карточный Офис.

В сообщении отмечается, что суточная аренда апартаментов составляет более 300 тысяч гривен.

"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья (Тупицкого, - ред.) проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - рассказали в Сети.

/ t.me/office_ua
/ t.me/office_ua
/ t.me/office_ua

Ранее сообщалось о том, что Тупицкий прилетел в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай.

Кризис вокруг Конституционного суда:

  • 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.
  • По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
  • Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
  • Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
  • В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.
КСУ Конституционный Суд ОАЭ новости Украины Александр Тупицкий
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