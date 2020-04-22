"16 тысяч семье хватит": Шмыгаль рассказал, как украинцам выживать на карантине

Премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Чтобы более-менее выживать в условиях карантина по причине пандемии коронавируса украинской семье из четырех человек, доход родителей должен составлять около 16 тысяч гривен.

Соответствующее поводу мнение высказал глава украинского Кабмина Дениса Шмыгаля в интервью порталу РБК-Украина. По словам премьера, для того, чтобы переждать кризисное время в условиях карантина украинцы могут устроиться на "простую работу".

Читайте такжеКарантин в метро: когда украинцев пустят в подземку – названо условие"Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", - заявил Шмыгаль.

Премьер также утверждает, что в случае, если оба супруга зарабатывают по 8 тысяч гривен каждый, то семья с двумя детьми сможет выжить.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - подытожил он.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров планирует на своем заседании продлить коронавирусный карантин в Украине как минимум до 11 мая. При этом часть ограничительных меры может быть смягчена.