В Минздраве рассказали, кто из украинцев может сделать бесплатный тест на COVID-19

Бесплатно тестируют на COVID-19 и сотрудников МВД / УНИАН

Бесплатно сделать тест на выявление в организме коронавирусной инфекции могут украинцы, у которых зафиксированы признаки COVID-19. Также не нужно будет платить за тест нуждающимся в плановой операции или госпитализации, работающим с коронавирусными пациентами медицинским работникам, сотрудникам полиции и Нацгвардии, которые контактируют с большим количеством людей.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе своего брифинга 8 июля.

По его словам, не нужно платить за проведение тестов на COVID-19 украинцам, у которых есть признаки вирусной инфекции. При этом бесплатно тестируют тех, кто ранее пребывал в контакте с зараженным человеком. Кроме того, право пройти бесплатный тест есть и у других лиц.

Кто имеет право пройти тест на COVID-19 бесплатно

Пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации с целью проведения оперативного вмешательства

Лица, право которых на бесплатный тест определено правилами Минздрава

Медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами – их тестируют раз в 2 недели

Полицейские и служащие Нацгвардии, контактирующие с большим количеством людей – они проходят тест на COVID-19 раз в месяц

Согласно данным на 8 июля в Украине установлено 50 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа китайский вирус подцепили еще 807 человек.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему на территории страны может быть уже около 150 тысяч заразившихся коронавирусом людей.