Ляшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко / УНИАН

Виктор Ляшко, замминистра здравовохранения и главный санитарный врач Украины заявил о том, что в стране уже в ближайшее время начнут кампанию иммуноферментной диагностики (ИФА), которая даст возможность украинским медикам оперативно находить наличие в крови пациентов китайский коронавирус Covid-19.

С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу канала 1+1 Право на владу.

"Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Сегодня это уже тестируется в США, в Германии. То есть, Украина, может быть пятой страной в мире, где будет запущена ИФА - диагностика и это будет показывать нам переболел больной или нет коронавирусной болезнью, сформирован ли иммунитет", - заявил Ляшко.

Еще замглавы Минздравы отметил, что зараженный Covid-19 человек сильнее всего опасен на этапе, когда симптомы коронавирусной болезни лишь проявляются либо вовсе отсутствуют. И, соответственно, он легко может инфицировать самое большее количество других людей.

Напомним, Виктор Ляшко в эфире программы Сніданок з 1+1 рассказал о том, что сценарий развития пандемии китайского коронавируса в Украине будет более-менее совпадать с польским. Кроме того, замглавы Минздрава заявил, что после окончания коронавирусного карантина, украинцев будут массово тестировать на антитела к Covid-19.