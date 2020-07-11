В Минздраве озвучили достойную зарплату для врачей

Степанов рассказал о зарплатах медиков / УНИАН

Зарплаты медиков в Украине находятся на низком уровне.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет пресс-служба Минздрава.

"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.

Министр отметил, что с 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплаты медиков на 3500 грн. По его словам, этого недостаточно – поэтому в следующем году повышение зарплаты медработникам будут заложены в тарифы на лечение.

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"Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - резюмировал Степанов.

Также отметим, Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.