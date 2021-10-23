"Кощунство и манипуляция": в Украине ответили Путину на заявления о состоянии ГТС

ГТС Украины / УНИАН

Заявления президента России Владимира Путина о том, что ГТС Украины "может лопнуть" - это кощунство и манипуляции. В Минэнерго обратили внимание на количество аварий, которые происходят в российской газотранспортной системе.

"Он (Путин - ред.) очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится", - сказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает Радио Свобода.

По ее словам, Россия сейчас использует украинскую ГТС даже в рамках заключенного контракта не на полную мощность.

Зеркаль отметила, что прокачивают 20% от того, что могут поставлять в Европу.

"Они сейчас прокачивают на уровне 85 млн кубометров в день, а могут прокачивать уплаченные 120", - добавила она.

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Зеркаль назвала заявление Путина о выполнении Россией своих контрактов "кощунством и манипуляцией цифрами и фактами".

Она напомнила, что два года назад Газпром останавливал Северный поток-1 на ремонт и через украинскую ГТС прокачивалось 300 млн кубометров в день и с трубой ничего не происходило.

Советник министра энергетики обратила внимание на количество аварий, которые происходят в российской газотранспортной системе.

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"Если сравнить количество аварий, которые происходят на российском маршруте и сколько у нас, - то это нельзя сравнивать. А указывать на то, что он так считает, не имея никаких оснований для этого, наводит на мысль, что они, видимо, что-то задумали", - добавила она.

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Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. Россияне заранее забронировали на 2021 год меньший объем поставок газа через Украину, а теперь и вовсе поставили ультиматум Евросоюзу: либо дешевый газ и запуск трубы СП-2, либо высокие цены на топливо и проблемы с его поставками путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины поддерживают такую точку зрения и считают, что рост цен на газ в Европе является результатом политики Газпрома, который торгуется за преференции перед началом работы Северного потока-2.

Российский вице-премьер Александр Новак 14 октября сказал, что газопровод СП-2 в скором времени будет готов к запуску.

В американском Министерстве финансов заявили, что США намерены наказать Газпром за нарушение санкций, связанных с проектом Северный поток-2.