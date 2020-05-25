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"Козлина ты дурная": Богдан отвесил подзатыльник животному в Киевском зоопарке

25 мая 2020, 17:23

Андрей Богдан также пытался покатать на козе свою собачку.

Андрей Богдан
Богдан посетил Киевский зоопарк / Скриншот

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посетил Киевский зоопарк, где "пообщался" с козлом, в шутку слегка похлопав его по голове. Видео визита украинского политика в зоопарк опубликовал журналист Роман Сухан.

"Козлина ты дурная", - сказал с юмором политик, после чего решил сделать памятное фото с козой.


Что интересно, Богдан прибыл в зоопарк на руках с собачкой. Много шутил – пытался в шутку "натравить" ее на козу и покатать на козе свою собачку.

Примечательно, подавляющее большинство посетителей зоопарка не соблюдали мер противоэпидемиологической безопасности. В частности, многие были без защитных масок, в том числе и дети. Правила соблюдения дистанции, которые должны соблюдаться гражданами на втором этапе смягчения антикоронавирусных мероприятий, также были проигнорированы.

Напомним, в феврале Андрей Богдан покинул пост главы Офиса президента Владимира Зеленского. Его заменил помощник главы государства Андрей Ермак.

Позже Богдан опубликовал декларацию, согласно которой в прошлом году он заработал 83 тысячи гривен. Также в декларации бывшего чиновника указаны 29 объектов недвижимости, 10 находящихся в процессе строительства квартир, элитный дом под Киевом, а также три дорогих автомобиля.

новости Украины Андрей Богдан зоопарк новости Киева
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