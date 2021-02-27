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Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма

27 февраля 2021, 21:32

Россию можно изменить только одним путем, уверен Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

В российском истеблишменте сформировалось стойкое отношение к Украине, как сфере стратегических интересов России, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В интервью Крым.Реалии он напомнил, что в свое время эта формула была утверждена Государственной Думой.

Экс-президент Украины скептически оценил вероятность того, что в ближайшее время в РФ можно ожидать демократических перемен.

"В ближайшее время она не изменится. Ее можно изменить только одним путем, а именно: объединить силы и заставить ее различными способами, обычно не военными. Санкции, дипломатические влияния разного рода, ограничения, предусмотренные в документах международного права. То есть на Россию нужно воздействовать теми же методами, которые она использует, влияя на других", - отметил он.

Читайте такжеКравчук припечатал Путина и назвал его врагом УкраиныВ то же время глава украинской делегации в ТКГ указал на принципиальное отличие ситуации в Крыму и на Донбассе.

"Крым Россия ввела в состав РФ. Относительно Донбасса – и заявление президента, и кремлевских лидеров заключается в том, что это территория Украины. И, мол, центральная власть ведет борьбу с теми, кто живет на этой территории Украины и хочет жить по-другому. То есть это внутреннее, мол, дело Украины, а Россия к этому не имеет никакого отношения. Ну ложь очевидна, и это уже не просто можно скрыть, это весь мир видит, и не просто видит, но и говорит об этом", - добавил Кравчук.

Переговоры по Донбассу:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Леонид Кравчук новости Крыма новости Донбасса
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