Кравчук припечатал Путина и назвал его врагом Украины

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин является врагом Украины, который координирует действия боевиков на Донбассе, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, пророссийские марионетки в "ЛДНР" лишь исполняют волю Кремля.

Кравчук напомнил, что в последний раз он лично общался с Путиным, когда президент РФ приезжал в Украину во времена президента Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал Путину при личной встрече, Кравчук добавил: "Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он является реальным врагом Украины. А не Пушилин, который, как и другие, ничего не решает, а лишь выполняет. Все решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека - Владимир Владимирович Путин".

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