Кремль устроил удар по резиденции Путина, чтобы в ответ атаковать Киев – Свитан

В стране-оккупанте специально устроили удар по резиденции главы Кремля Владимира Путина, чтобы получить "повод" для ответной атаки ключевых административных зданий в Киеве. Оккупанты могут в ближайшее время нанести удар по украинским центрам принятия решений. Агрессия способна привести к подъему настроения российского общества. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
В интервью Главреду он сказал о том, что придерживается точки зрения, согласно которой удар по Кремлю – провокация Москвы. Цель – получить "повод" для атаки административных зданий в Киеве.
"Вот, то-то и оно. Ведь не могло быть так, что россияне просто ходили и ковырялись в носу, а потом решили бахнуть по Офису Зеленского. Нет, им нужен был повод, чтобы можно было организовать "ответку". Потому они сначала сами у себя взорвали какие-то беспилотники, сняли все красиво на фоне Кремля и флага, а теперь могут сказать: "Вот видите, какие укры! Теперь мы им нанесем ответный удар", - полагает Свитан.
По словам эксперта, Москва может нанести удар по украинским центрам принятия решений уже в скором времени.
"Так что да, Россия вполне может в ближайшее время нанести удар по украинским центрам принятия решений", - предположил эксперт.
Также он добавил, что агрессивный шаг приведет к подъему настроений в российском обществе.
"Нужно признать, такой шаг вызовет среди россиян большой подъем, это зайдет на ура", - подчеркнул Роман Свитан.
Беспилотники ударили по Кремлю
В Кремле 3 мая обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар по резиденции Путина" и, дескать, "покушении на главу России". В Сети появились видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес удар. Рупор Кремля Песков уточнил, что Путина в этот момент в здании не было.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Киева к удару по Кремлю. По его словам, инцидент может свидетельствовать о подготовке агрессора России к масштабному теракту или указывать на активизацию работы местного российского подполья.
Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По его словам, Москва обвинила в инциденте Киев, поскольку у нее нет побед на поле боя, а план по оккупации украинского государства обернулся провалом.
Смотрите видео о том, как Подоляк рассказал о цели провокации Москвы с ударом по Кремлю
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