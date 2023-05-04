Кремль устроил удар по резиденции Путина, чтобы в ответ атаковать Киев – Свитан

Агрессору России нужен был повод, чтобы атаковать административные здания в столице Украины, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/kreml-ustroil-udar-po-rezidencii-putina-chtoby-v-otvet-atakovat-kiev-svitan-10467751.html Ссылка скопирована

Не могло быть так, чтобы россияне ходили и ковырялись в носу, а потом вдруг решили ударить по Офису президента - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В стране-оккупанте специально устроили удар по резиденции главы Кремля Владимира Путина, чтобы получить "повод" для ответной атаки ключевых административных зданий в Киеве. Оккупанты могут в ближайшее время нанести удар по украинским центрам принятия решений. Агрессия способна привести к подъему настроения российского общества. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он сказал о том, что придерживается точки зрения, согласно которой удар по Кремлю – провокация Москвы. Цель – получить "повод" для атаки административных зданий в Киеве.

"Вот, то-то и оно. Ведь не могло быть так, что россияне просто ходили и ковырялись в носу, а потом решили бахнуть по Офису Зеленского. Нет, им нужен был повод, чтобы можно было организовать "ответку". Потому они сначала сами у себя взорвали какие-то беспилотники, сняли все красиво на фоне Кремля и флага, а теперь могут сказать: "Вот видите, какие укры! Теперь мы им нанесем ответный удар", - полагает Свитан.

видео дня

По словам эксперта, Москва может нанести удар по украинским центрам принятия решений уже в скором времени.

"Так что да, Россия вполне может в ближайшее время нанести удар по украинским центрам принятия решений", - предположил эксперт.

Также он добавил, что агрессивный шаг приведет к подъему настроений в российском обществе.

"Нужно признать, такой шаг вызовет среди россиян большой подъем, это зайдет на ура", - подчеркнул Роман Свитан.

Беспилотники ударили по Кремлю

В Кремле 3 мая обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар по резиденции Путина" и, дескать, "покушении на главу России". В Сети появились видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес удар. Рупор Кремля Песков уточнил, что Путина в этот момент в здании не было.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Киева к удару по Кремлю. По его словам, инцидент может свидетельствовать о подготовке агрессора России к масштабному теракту или указывать на активизацию работы местного российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По его словам, Москва обвинила в инциденте Киев, поскольку у нее нет побед на поле боя, а план по оккупации украинского государства обернулся провалом.

Смотрите видео о том, как Подоляк рассказал о цели провокации Москвы с ударом по Кремлю

Другие новости: