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Кремль отреагировал на формирование "Гвардии наступления" и пригрозил захватом новых территорий

3 февраля 2023, 21:07
В Кремле убеждены, что российские оккупанты в Крыму якобы находятся в безопасности.
ВСУ, Дмитрий Песков
Кремль угрожает захватом новых территорий / Коллаж фото УНИАН, 36-а ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В Украине формируют "Гвардию наступления", а РФ уже паникует. В Кремле цинично заявили о желании захватить новые украинские территории, которые еще не находятся под контролем оккупантов. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Он пригрозил наступлением на Донбасс. При этом Кремлю кажется, что российские оккупанты в Крыму якобы находятся в безопасности.

"Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому "специальная военная операция" продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока что эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым - это, как и Донбасс, регион России. Безопасность Крыма обеспечена надежно", - сказал Песков.

Что известно о "Гвардии наступления"

МВД Украины объявило о формировании 8 штурмовых бригад под общим названием "Гвардия наступления". Это будут профессиональные штурмовые бригады, куда войдут бойцы-патриоты, которые "стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины".

В целом эти бригады будут иметь названия: "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Стальная граница" и "Ярость".

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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