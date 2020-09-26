Крушение Ан-26 под Харьковом: все, что известно на данный момент

Собраны самые важные новости насчет гибели самолета Ан-26, в котором летели курсанты.
Пока точно неизвестно, почему самолет упал под Харьковом, но есть ряд версий.
Глава Минобороны Андрей Таран говорил, что борт по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение из-за отказа датчика в левом двигателе.
В Государственном бюро расследований рассматривают четыре версии причин крушения Ан-26:
- техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;
- ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Спасатели нашли тела всех 25 погибших в авиакатастрофе под Харьковом.
"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдено тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", – отметили в ГСЧС.
В СБУ сообщили, что самолетом управлял командир экипажа – курсантов у штурвала борта не было. В 20:38 командир доложил руководству о том, что левый двигатель отказал, а в 20:40 сделал запрос на посадку. В 20:43 прошел дальний привод, а в 20:45 случилась катастрофа.
Президент Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы военного самолета. Глава государства поручил временно прекратить все полеты на бортах, подобных тем, который потерпел крушение под Харьковом.
Также украинский лидер подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура.
В Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что один из выживших курсантов скончался в больницу.
"Около 11:00 стало известно, что курсант, который находился в харьковской больнице в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, скончался от полученных травм и ожогов", – отметили в Командовании.
Спасатели отчитались, что под фюзеляжем Ан-26 было найдено тело еще одной жертвы. Продолжались поиски еще двоих погибших.
Журналист Юрий Бутусов крушение под Чугуевом пережили двое курсантов – они выпрыгнули из падающего самолета.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщало, что в самолете находились 27, а не 28 человек – на борт в последний момент не пустили курсанта Александра Харченко.
Точного списка жертв авиакатастрофы под Чугуевом пока нет. Telegram-канал Труха опубликовал список людей, которые якобы были на борту Ан-26.
В Офисе генпрокурора сообщили, что крушение под Харьковом военного самолета произошло в пятницу около 20:50. По предварительным данным, погибли 25 человек.
По факту крушения борта начато производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия – ст. 416 Уголовного кодекса.
Местные СМИ писали, что самолет мог разбиться из-за отказа двигателя.
Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники сказал, что возможная причина, по которой самолет Ан-26 мог разбиться, – ошибка экипажа.
По данным ГСЧС, возгорание самолета ликвидировали в 21:55. Были найдены тела 22 погибших. Поиски тел еще четырех жертв катастрофы продолжались.
В ГСЧС сообщили, самолет упал и загорелся, пожар потушили в пятницу в 21:53.
В результате авиакатастрофы погибли 20 человек, а двое – выжили, но серьезно пострадали.
Поздно вечером 25 сентября стало известно, что возле города Чугуев (находится под Харьковом) на расстоянии около 2 километров от военного аэродрома разбился Ан-26 – военно-транспортный самолет.
СМИ узнали, что на борту самолета находились 28 человек – члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Сначала появилась информация о семи жертвах.
Очевидцы говорили, что самолет разбился под Харьковом около 21:00 при заходе на посадку.