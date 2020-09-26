Крушение Ан-26 под Харьковом: все, что известно на данный момент

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщало, что в самолете находились 27, а не 28 человек – на борт в последний момент не пустили курсанта Александра Харченко.

В командовании добавили, что всего на борту находились 27 человек – 7 членов экипажа и 20 курсантов.