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"Кто он – мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУ

Алина Дембицкая
17 апреля 2023, 22:34 обновлено 17 апреля, 22:35
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Начальник Главного управления разведки подчеркнул, что случаи подобных преступлений являются "единичными".
Буданов, армия РФ
Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУ / Минобороны РФ, УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ГУР установило личность российского оккупанта, который обезглавил живого украинского военнопленного.

Как отметил Буданов в интервью Radio NV, случаи подобных преступлений являются "единичными".

"Кто он - мы знаем. Где он и почему я говорю, что не могу вам ответить. Есть немножко другая статистика. Как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал такие вещи, где это было нам четко известно, больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", - сказал он.

видео дня

На вопрос о том, причастна ли к этому украинская разведка, начальник ГУР загадочно ответил: "Просто так случилось".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Жестокое убийство украинского военного оккупантами

Вечером 11 апреля в российских пабликах в сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – ее, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование, производство возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На кадры с казнью воина ВСУ оккупантами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России. Президент призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

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