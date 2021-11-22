Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь название

Ранее 100 г плавленого сыра заменяли 150 г мяса / скриншот ТСН

Когда-то плавленый сырок "Дружба" был не только очень вкусным, но и полезным. Теперь же он может нанести вред здоровью, так как под известным брендом производят так называемые молокосодержащие продукты, не придерживаясь традиционной рецептуры.

Тем не менее настоящий плавленый сырок "Дружба" в Украине до сих пор производят. Но оригинальный продукт придётся поискать, передает ТСН.

Как создавали плавленый сырок "Дружба"

По одной из версий, рецепт плавленого сырка "Дружба" был разработан 50 лет тому назад для экспедиции на Марс. То есть он был задуман как еда для космонавтов.

Полстолетия назад сырок изготавливали из качественных твердых сыров, сливочного масла, сметаны и сухого молока.

Сто граммов сырка "Дружба" в своем изначальном варианте могли заменить 150 г мяса. При этом в "Дружбе" сохранялись все полезные свойства, присущие твердым сырам. То есть в нем были кальций, фосфор, витамины А, Е, В2, микроэлементы, фолиевая кислота.

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Что сейчас продают под видом плавленого сырка "Дружба"

Состав современных сырков оставляет желать лучшего. Вкус и качество современного продукта соответствуют лишь одному критерию: если его съесть – не умрешь.

"Все, что не ядовито, иногда можно есть людям, не имеющим противопоказаний. Но, к сожалению, к этому плавленному сырку противопоказаний очень много. Очень! Ну, вот просто очень-очень!", - сказала диетолог Наталия Самойленко.

Хотя производители называют плавленые сырки молокосодержащими продуктами, на самом деле молока там может и не быть вовсе. В их основе – пальмовое масло.

"Этот продукт является самым сильным атерогеном, то есть атеросклероз вызывает не столько сливочное масло или яйца, сколько маргарин, майонез, плавленый сырок, где качественный растительный или животный жир замещен трансжиром", - отметила эксперт и добавила, что трансжиры приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как проверить качество сырка "Дружба" - лайфхаки

"Если мы берем и пробуем, то во рту он должен расплавляться, мы должны чувствовать этот вкус, а сырный продукт будет просто сплошным кусочком оставаться во рту", - объяснила профессор, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко.

Еще один способ проверить, что именно вы купили под видом сырка "Дружба": бросьте кусочек в кипящую воду. Сырный продукт ведет себя как стиральный порошок – пальмовое масло и растительные жиры окрашивают однородную жидкость.

Определить крахмал, которого не должно быть в классическом рецепте сырка, поможет капля йода. На настоящем плавленном сыре, изготовленном по стандартам ГСТУ, не будет тусклых пятен. Если крахмал все же использовали – будут темные пятна.

К слову, лабораторные исследования показали, что для современных плавленых сырков неправомерно использовать бренд "Дружба".

Как сообщал Главред, от популярного бренда "Килька в томате" также осталось только название. Теперь же эту консерву не хотят пробовать даже технологи. Они говорят, что продукт не соответствует ни одному стандарту и, возможно, может даже вызвать отравление.

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