Куда сбежал Медведчук: названы основные версии

Яхта народного депутата Украины Виктора Медведчука сейчас стоит в Хорватии.
Народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медеведчук возможно уже покинул Украину и находится в Хорватии, после того, как Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ.
Супруга Медведчука телеведущая Оксана Марченко опубликовала в Instagram фотографии с хорватской природой.
Кроме того, Марченко добавила в свой пост геолокацию, подтвердив, что находится в Хорватии.
Как утверждают журналисты, яхта Медведчука также сейчас находится в Хорватии.
Однако, по информации источников издания Деловая столица, кум президента России Виктор Медведчук покинул Украину и сейчас находится на территории России.
"По информации инсайдеров, политик покинул территорию Украины раньше и еще вчера, 10 мая, находился в РФ", - говорится в сообщении.
При этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в комментарии журналистам опроверг информацию о том, что Медведчук покинул Украину.
По словам Кивы, Медведчук, как и он сам, не боится преследования и "никто никуда бежать не собирается".
Он также предположил, что лидер ОПЗЖ "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете", сообщает PavlovskyNews.
Позже глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Виктор Медведчук находится в Украине.
Он уточнил, что соратник Медведчука Тарас Козак находится сейчас в Российской Федерации временно.
"Возможно он выехал с российской территории на отдых, но возвращаться в Украину", - сказал Баканов.
"Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку 8 мая он находился на украинской территории и с Украины пока не выезжал", - добавил глава СБУ.
В чем обвиняют Медведчука
Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители по результатам обысков не смогли выяснить, где сейчас Медведчук. По данным ряда СМИ, нардеп находился у себя дома, куда СБУ пришла с обысками, но правоохранителей туда не пускали его охранники.
СБУ 11 мая пришла с обысками в дом Медведчука на улице Монтажников, где он сейчас живет с семьей. Позже в пресс-центре СБУ подтвердили эту информацию. По данным нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко, обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.
Санкции против Медведчука и Козака - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
- Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
- Санкции против Медведчука своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский. В частности, под ограничительные меры попал участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
- YouTube заблокировал "каналы Медведчука". Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.