Куда сбежал Медведчук: названы основные версии

Медведчук мог уехать в Хорватию / УНИАН

Народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медеведчук возможно уже покинул Украину и находится в Хорватии, после того, как Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ.

Супруга Медведчука телеведущая Оксана Марченко опубликовала в Instagram фотографии с хорватской природой.

Кроме того, Марченко добавила в свой пост геолокацию, подтвердив, что находится в Хорватии.

Как утверждают журналисты, яхта Медведчука также сейчас находится в Хорватии.

Однако, по информации источников издания Деловая столица, кум президента России Виктор Медведчук покинул Украину и сейчас находится на территории России.

"По информации инсайдеров, политик покинул территорию Украины раньше и еще вчера, 10 мая, находился в РФ", - говорится в сообщении.

При этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в комментарии журналистам опроверг информацию о том, что Медведчук покинул Украину.

По словам Кивы, Медведчук, как и он сам, не боится преследования и "никто никуда бежать не собирается".

Он также предположил, что лидер ОПЗЖ "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете", сообщает PavlovskyNews.

Позже глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Виктор Медведчук находится в Украине.

Он уточнил, что соратник Медведчука Тарас Козак находится сейчас в Российской Федерации временно.

"Возможно он выехал с российской территории на отдых, но возвращаться в Украину", - сказал Баканов.

"Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку 8 мая он находился на украинской территории и с Украины пока не выезжал", - добавил глава СБУ.

В чем обвиняют Медведчука

Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители по результатам обысков не смогли выяснить, где сейчас Медведчук. По данным ряда СМИ, нардеп находился у себя дома, куда СБУ пришла с обысками, но правоохранителей туда не пускали его охранники.

СБУ 11 мая пришла с обысками в дом Медведчука на улице Монтажников, где он сейчас живет с семьей. Позже в пресс-центре СБУ подтвердили эту информацию. По данным нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко, обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.

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