Пуля застряла в челюсти: украинский военный чудом выжил, не догадываясь об этом

Вражеская пуля попала в украинского военного выбила два зуба и застряла в челюсти. Пуля чудом не продвинулась вперед.

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Пуля застряла в челюсти украинского военного / коллаж фото 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, facebook / Оксана Корчинская

Российские военные продолжают уничтожать украинцев. Боец ВСУ, который защищает страну на поле боя, чудом выжил. В его челюсти застряла вражеская пуля. Об этом заявила народный депутат 8-го созыва волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская.

В мобильный госпиталь привезли 9 раненых украинских военных, пострадавших во время боя с российскими оккупантами. Врачи сразу начали делать все, чтобы стабилизировать состояние тяжело раненых защитников.

Один из военных попросил проверить его челюсть, потому что что-то убило ему два зуба. При этом он рвался поскорее вернуться на позиции. Однако то, что обнаружили медики, изрядно удивило и военного, и врачей.

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"Один говорит, дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только гляньте, потому что что-то ударило в щеку ( на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба. Переживает, что впоследствии надо к стоматологу ехать. Делаем рентген, вместо двух зубов в челюсти застряла пуля", - написала Оксана Корчинская.

Пуля застряла в челюсти украинского военного / facebook / Оксана Корчинская

Напомним, Главред рассказывал удивительную историю спасения украинского военного Станислава Морозова ("Ноль"). Он был ранен, когда пошел с группой на зачистку. Оккупанты ранили Станислава, а затем забросали его гранатами. Медики насчитали у мужчины более 200 осколочных и 5 пулевых ранений.

Ранее сообщалось о том, что на фронте был тяжело ранен 21-летний Станислав Зорий. Автомобиль, в котором он ехал со своими собратьями, подорвался на мине. Военному оторвало ногу, на спине был вырван кусок плоти. Однако Станислав нашел в себе силы и вылез из горящей машины.

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