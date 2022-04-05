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"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

5 апреля 2022, 14:01

В каком именно населенном пункте играть будут дети остатками боевого вертолета – на данный момент остается неизвестным.

Украинцы смело разобрали остатки вертолета оккупантов / скриншот из видео

Жители Украины активно разбирают на запчасти остатки уничтоженной техники российских оккупантов ‒ в том числе и боевых вертолетов.

"Кум сказал, что детям надо хвост на детскую площадку украсть [нецензурно ‒ Главред], чтобы было возле чего играть", – говорит автор видео.

В каком именно населенном пункте так будут играть дети – неизвестно. Но, учитывая профиль автора в приложении TikTok, скорее всего, речь идет об одном из сел на Киевщине.

Читайте такжеНа Харьковщине мужчины угнали танк оккупантов - видео

Напомним, ранее в Украине пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик, в кузове которого было полно оружия и боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось.

в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.

Автор: Егор Бунин
viber
вертолеты российское вторжение новости Украины
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