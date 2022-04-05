"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

В каком именно населенном пункте играть будут дети остатками боевого вертолета – на данный момент остается неизвестным.
Жители Украины активно разбирают на запчасти остатки уничтоженной техники российских оккупантов ‒ в том числе и боевых вертолетов.
"Кум сказал, что детям надо хвост на детскую площадку украсть [нецензурно ‒ Главред], чтобы было возле чего играть", – говорит автор видео.
В каком именно населенном пункте так будут играть дети – неизвестно. Но, учитывая профиль автора в приложении TikTok, скорее всего, речь идет об одном из сел на Киевщине.
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Напомним, ранее в Украине пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик, в кузове которого было полно оружия и боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.
Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось.
в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.