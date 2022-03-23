Не стареют душой партизаны: пожилой украинец угнал у агрессоров грузовик с оружием и патронами

Грузовик / скриншот из видео

В Украине пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик, в кузове которого было полно оружия и боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось.

"Дед, ты красавчик! При Ковпаке [лидере крупного партизанского отряда времен Второй мировой войны - Главред] должно быть служил", ‒ говорит один из бойцов пожилому мужчину.

Внимание, видеозапись изобилует нецензурными выражениями.

Читайте такжеРасстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.