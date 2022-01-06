"Купе - 810 гривен, СВ - 2000": поезд Укрзализныци разругали за старые вагоны по цене новых

Поезд Укрзализныци разругали за старые вагоны / facebook.com/publiccontrolUZ

Госкомпания "Укрзализныця" вновь оказалась в центре скандала. В фирменном поезде 231/232 "Днепр - Ивано-Франковск" билеты в вагоны производства 1992 года продавались по цене новых / капитально отремонтированных вагонов. Жалобы на этот поезд оставили на странице Общественный контроль Укрзализныци.

"Когда мы подошли к вагону – мне показалось, что это какая-то досадная ошибка. Потому что билет был в купейный вагон, однако перед нами стоял плацкартный вагон. Как оказалось, этот состав практически полностью сформирован из купейных вагонов производства ТВС 1992 года. В то время на этом заводе только начинали производство купейных вагонов, поэтому интерьер таких вагонов очень схож с обычным плацкартным вагоном. Такие же короткие и жесткие полки, как у плацкарты. Между полкой и стенкой даже проваливается подушка. То есть о каком-то повышенном комфорте не может быть и речи", ‒ описал ситуацию пассажир.

Причем цена билета в купейный вагон такого фирменного поезда достаточно велика ‒ 810 гривен за человека.

"От Днепра до Львова проезд стоил 810 гривен, то есть так же как в новеньком вагоне скоростного поезда Мариуполь - Рахов, и почти вдвое дороже комфортного "Амендорфа" в поезде Львов - Мариуполь (440 грн) И таких "фирменных" вагонов в составе поезда было шесть", ‒ отмечается в сообщении.

Как говорит пассажир, комфортность СВ-вагона тоже оставляла желать лучшего. Там, в частности не было вакуумного туалета (а был обычный туалет с дыркой в полу), холодильника и микроволоновой печи, хотя цена билета составляла 2 тысячи гривен.

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"Также неприятно удивил вагон СВ в этом составе. При стоимости около 2000 грн мы ожидали увидеть новый СВ, или хотя бы недавно восстановленный СВ с биотуалетом, новой мебелью, СВЧ-печью и холодильником у проводника – однако увидели старый Аммендорф без вакуумного санузла, холодильника и СВЧ-печи, хотя стоил он как новый люкс в поезде Мариуполь – Рахов, хотя по комфорту он был как СВ поезда Львов – Мариуполь за 900 грн", -‒описал СВ вагон пассажир.

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Напомним, ранее сообщалось, что в поезде Киев-Николаев пассажирам крыша плацкартного вагона была настолько дырявой, что во время дождя пассажирам пришлось держать возле себя ведра во время дождя ‒ в них была вода.

Как видно на записи, дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

В результате пассажирами, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и убирать ноги ‒ поскольку в некоторых местах на полу образовывались лужи.

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