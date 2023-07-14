Куса спрогнозировал, сколько еще Запад готов поддерживать Украину в войне с РФ

Ближайшая возможность для начала переговоров между Украиной, РФ и Западом, говорит Илия Куса, середина-конец осени или весна следующего года.

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ЕС, Украина, Куса / коллаж Главред, фото УНИАН

Население (а, соответственно, и власти) стран Запада готовы оказывать поддержку Украине в войне с Россией еще год-два максимум.Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Да. И, кстати, это показывают и социологические опросы. Например, в Штатах более 60% населения готовы поддерживать Украину ещё год-два максимум, а дальше уже ставят вопрос о том, насколько это актуально. И республиканцы в своей предвыборной гонке именно в такой логике и движутся. Именно поэтому многие связывают возможное начало переговоров по Украине именно с тем, что осенью этого года начнется подготовка к праймериз в США. Соответственно, будет необходимость как-то потушить этот вопрос перед выборами. Поэтому я думаю, что ближайшая возможность для начала переговоров – середина-конец осени или весна следующего года. То есть в любом случае в течение года вопрос с переговорами должен решиться. По крайней мере, судя по заявлениям представителей стран Запада", – сказал он.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". видео дня По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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