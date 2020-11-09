УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Раде предлагают легализовать оружие: кто и когда получит разрешение

9 ноября 2020, 15:13

В Украине могут разрешить оборот огнестрельного оружия для юридических и физических лиц.

конфликт, оружие, пистолет
В Верховной Раде предлагают легализировать огнестрельное оружие / Соцсети

Группа народных депутатов от Слуги народа зарегистрировали в парламенте законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевым припасам к нему" (№4335). Несмотря на то, что текст законопроекта на сайте Рады до сих пор отсутствует, один из его авторов, Игорь Фрис, опубликовал текст законопроекта на своей странице в Фейсбуке.

Кому и каким оружием разрешат владеть

Согласно документу, в Украине к свободному обороту будет разрешено гражданское огнестрельное оружие, находящееся в собственности физических и юридических лиц (за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ) из пяти категорий:

А – автоматическое;

В – гладкоствольное короткоствольное (травматическое);

С – короткоствольное;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное.

Право на получение оружия будут иметь украинцы, которые:

  • не имеют медицинских противопоказаний;
  • не имеют судимостей за уголовные правонарушения, предусмотренные разделами І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, ХХ особой части УК Украины (кроме реабилитированных);
  • в течение последнего года не привлекались по части третьей и четвертой статьи 126, статьями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнительно законопроектом устанавливаются и возрастные ограничения для получения оружия определенных категорий:

  • Оружие категории D - с 18 лет
  • Оружие категории B - c 21 года
  • Оружие категории Е - с 25 лет
  • Оружие категории С - с 28 лет

Чтобы получить оружие определенной категории, сперва нужно будет подать заявление в орган МВД по месту регистрации или постоянного пребывания с указанием категорий.

Читайте такжеПочему в Украине не спешат с легализацией оружияПомимо заявления, желающему получить разрешение на оружие, также надо будет подать ряд подтверждающих документов:

  1. Копию медицинской справки (заключения) об отсутствии медицинских противопоказаний для владения оружием;
  2. Копию документа, подтверждающего причины освобождения от прохождения курсов по изучению поведения с оружием и его применения, проведение которых предполагается запустить этим законопроектом;
  3. Копию паспорта гражданина Украины;
  4. Копию справки о присвоении ИНН;
  5. Копию документа об оплате услуг по выдаче разрешающего документа и при подаче заявления иметь при себе оригиналы этих документов.

Документы владельца оружием: что в них будут указывать

На каждую из единиц оружия, находящегося в гражданском обороте, владельцу-физлицу нужно будет получать документы, аналогичные тем, что выдают водителям транспорта - удостоверение владельца оружия, техпаспорт и страховку. Для владельцев-юрлиц дополнительно потребуется и лицензия на оружие. Их стоимость будет определять Кабмин.

Первое удостоверение владельца оружия будут выдавать на три года, а каждое последующее - на пять лет. В нем будут указываться данные о физическом или юридическом лице и категории оружия, которыми он владеет.

Страховку в обязательном порядке необходимо будет оформить в течение пяти рабочих дней после получения оружия на руки.

Впоследствии все эти данные депутаты предлагают вносить в Единый государственный реестр, создание которого также предполагает законопроект, данные в котором предлагают хранить не менее 30 лет.

Верховная Рада законопроект огнестрельное оружие новости Украины легализация оружия
Сейчас вы просматриваете новость «В Раде предлагают легализовать оружие: кто и когда получит разрешение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:41
В СНБО спрогнозировали, есть ли ядерная угроза от России для Украины
15:39
Раскрыли состояние Анастасии Заворотнюк после операции
15:28
Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня Видео
15:26
Появились первые отзывы критиков о Assassin's Creed Valhalla. Чуда не случилось
15:13
Жесткий карантин и новые запреты: в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19 Видео
Реклама
15:13
В Раде предлагают легализовать оружие: кто и когда получит разрешение
15:06
Пропагандист Кремля предложил российским миллиардерам выкупить Одессу Видео
14:58
Закрыть Киев на карантин: у Кличко оценили сценарий локдауна Видео
14:51
Названо главное преимущество Xbox Series над PS5 Видео
14:23
Мирный план по Донбассу: Кулеба рассказал, что Украине нужно от России Видео
14:20
В Слуге народа оценили скандал с выброшенными на свалку анкетами опроса Зеленского Видео
14:19
Тихановская объяснила, чей Крым и пригрозила Лукашенко Видео
14:12
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака Видео
13:52
Стремительный рост заболеваемости COVID-19: эксперт предупредила о скором коллапсе Видео
13:52
Авторы Cyberpunk 2077 "киберпанкнули" новоиспеченного президента США
13:47
Сын Жванецкого рассказал про свой ужас после смерти отца
13:47
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
13:45
Новая первая леди США: как одевается Джилл Байден и чем она не похожа на Меланию Трамп Фото Видео
13:45
Аналитик оценил, стоит ли ждать резкого падения курса доллара
13:33
COVID-19 остается навсегда: украинские врачи объяснили, как вирус медленно убивает человека Видео
Реклама
13:17
"Будем попу показывать": Каменских взбудоражила Сеть откровенным фото
13:04
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
12:58
Алиев заявил о новых победах в Карабахе, появился ответ Еревана Видео
12:49
Степанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования Видео
12:31
Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок
12:30
В Сумах взбунтовались против карантина и потребовали прекратить "кошмарить бизнес" Видео
12:28
GTA VI будет временным эксклюзивом для PS5 – СМИ
12:12
В Японии подсчитали все симптомы коронавируса: что говорят ученые
12:09
"Ампутации каждый день": врач назвал типичное осложнение при COVID-19 Видео
11:56
У Путина рассказали, почему он не поздравил Байдена с победой на выборах в США Видео
11:51
Фанаты Warner Bros требуют выгнать Эмбер Херд с роли Меры
11:29
Гражданская война в США: эксперт объяснил, что станет "спусковым крючком" Видео
11:28
Ждет ли Украину дефолт: в Слуге народа дали прогноз
11:27
Мадонна пошло и неприлично высмеяла Трампа за проигрыш на выборах
11:17
В восьми областях Украины коронавирусные больницы забиты до отказа Видео
11:11
Когда Украина откроет все пункты пропуска на Донбассе: названа дата
11:09
Netflix остановил съёмки второго сезона "Ведьмака"
10:50
MTV EMA 2020 - список победителей престижной музыкальной премии
10:38
Генерал США спрогнозировал, как Россия будет нападать на Украину Видео
10:35
С 2021 года многие веб-сайты перестанут открываться на старых Андроидах
Реклама
10:29
Названо критическое для медсистемы Украины число больных COVID-19
10:26
Растяжка: физиотерапевт рассказал, почему она так важна для здоровья Видео
10:24
На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы и много травмированных
10:12
Эксперты назвали ключевую проблему для Байдена-президента - Financial Times
10:11
Трамп разворошил Америку и потряс весь мир мнение
10:04
В США переходный совет призвал Трампа передать власть Байдену Видео
09:50
Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали Видео
09:42
Аспирин vs Ибупрофен: врач указал на ключевую разницу и побочные эффекты Видео
09:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
09:28
Ляшко объяснил, почему власти откладывают введение локдауна Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять