В Раде предлагают легализовать оружие: кто и когда получит разрешение

В Верховной Раде предлагают легализировать огнестрельное оружие / Соцсети

Группа народных депутатов от Слуги народа зарегистрировали в парламенте законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевым припасам к нему" (№4335). Несмотря на то, что текст законопроекта на сайте Рады до сих пор отсутствует, один из его авторов, Игорь Фрис, опубликовал текст законопроекта на своей странице в Фейсбуке.

Кому и каким оружием разрешат владеть

Согласно документу, в Украине к свободному обороту будет разрешено гражданское огнестрельное оружие, находящееся в собственности физических и юридических лиц (за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ) из пяти категорий:

А – автоматическое;

В – гладкоствольное короткоствольное (травматическое);

С – короткоствольное;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное.

Право на получение оружия будут иметь украинцы, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимостей за уголовные правонарушения, предусмотренные разделами І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, ХХ особой части УК Украины (кроме реабилитированных);

в течение последнего года не привлекались по части третьей и четвертой статьи 126, статьями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнительно законопроектом устанавливаются и возрастные ограничения для получения оружия определенных категорий:

Оружие категории D - с 18 лет

Оружие категории B - c 21 года

Оружие категории Е - с 25 лет

Оружие категории С - с 28 лет

Чтобы получить оружие определенной категории, сперва нужно будет подать заявление в орган МВД по месту регистрации или постоянного пребывания с указанием категорий.

Читайте такжеПочему в Украине не спешат с легализацией оружияПомимо заявления, желающему получить разрешение на оружие, также надо будет подать ряд подтверждающих документов:

Копию медицинской справки (заключения) об отсутствии медицинских противопоказаний для владения оружием; Копию документа, подтверждающего причины освобождения от прохождения курсов по изучению поведения с оружием и его применения, проведение которых предполагается запустить этим законопроектом; Копию паспорта гражданина Украины; Копию справки о присвоении ИНН; Копию документа об оплате услуг по выдаче разрешающего документа и при подаче заявления иметь при себе оригиналы этих документов.

Документы владельца оружием: что в них будут указывать

На каждую из единиц оружия, находящегося в гражданском обороте, владельцу-физлицу нужно будет получать документы, аналогичные тем, что выдают водителям транспорта - удостоверение владельца оружия, техпаспорт и страховку. Для владельцев-юрлиц дополнительно потребуется и лицензия на оружие. Их стоимость будет определять Кабмин.

Первое удостоверение владельца оружия будут выдавать на три года, а каждое последующее - на пять лет. В нем будут указываться данные о физическом или юридическом лице и категории оружия, которыми он владеет.

Страховку в обязательном порядке необходимо будет оформить в течение пяти рабочих дней после получения оружия на руки.

Впоследствии все эти данные депутаты предлагают вносить в Единый государственный реестр, создание которого также предполагает законопроект, данные в котором предлагают хранить не менее 30 лет.