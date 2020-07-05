Эколог пояснил критическую ситуацию в лесах и заповедниках Украины

Леса и заповедники Украины нуждаются в государственной защите / 1zoom.ru

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что в Украине сложилась критическая ситуация с природоохранными мероприятиями в лесах и заповедниках.

"Я думаю, никогда этот вопрос не будет решен. Все власти, которые были у нас за 30 лет независимости, не занимались Карпатами. Нынешняя власть ими тоже заниматься не будет. К сожалению", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эколога, статусы заповедников в нашей стране существуют лишь в документах. В реальной жизни их никто не оберегает, браконьеры уничтожают уникальную флору и фауну.

"Например, заказники и памятники природы. Они действительно часто действуют лишь на бумаге. Что касается природных заповедников или национальных парков, то там есть охрана, земля принадлежит дирекции данного заповедного объекта – там порядка больше. Хотя не везде и не всегда. А вообще, где у нас в Украине есть порядок?" - отметил эксперт.

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Напомним, эколог рассказал, как "задушили" Министерство экологии.

Отметим, правительство Украины приняло решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.