Либо плати, либо возвращайся домой: украинцы рассказали, как их обманывают с работой в Германии

Украинцев обманывают с работой в Германии / Фото УНИАН

Украинские заробитчане жалуются, что посредники обещают им работу в Германии, но в итоге украинцы влазят в долги, но обещанное трудоустройство так и не получают.

Как пишет Obozrevatel, на удочку посредников попалась 32-летняя Светлана. Контакты она нашла в Интернете.

Женщина выбрала для себя работу на шоколадной фабрике одной крупной международной компании. Ей прислали договор по Viber и сказали, что нужно заплатить 12 тысяч гривен. В договоре было указано, что она платит за информационные услуги, но женщина сразу не обратила на это внимание.

Потом Светлана заплатила еще 120 евро за билет в Германию.

Когда женщина спросила у менеджера про ID-карточку (документ, по которому ей предстояло жить в Германии), Светлане выслали копию документа.

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"На ней было мое фото, а имя и фамилия не мои. Я была какой-то Сабиной из Словакии", – рассказала. Светлана.

В Германии украинку встретила женщина по имени Амина.

"Она тут же сказала, что надо ей отдать 50 евро за то, что она меня встретила. И еще 300 евро за аренду комнаты. Я немного удивилась, меня об этом не предупреждали. Амина привела меня в свою квартиру, где были еще трое ее детей и сестра. Мне выделили кровать и тумбочку в комнате с ее сестрой", – рассказала Светлана.

Затем Амина сообщила, что нужно заплатить еще 250 евро за ID-карточку.

"Менеджер с Украины обещала, что вот-вот приедет курьер и привезет ID-карточку. Но за три дня так никто и не приехал. А Амина заявила, что никаких денег с Украины ей не перечисляли, поэтому карточку мне не отдадут. Через пару дней она предложила мне уехать, раз я не хочу платить", – говорит Светлана

Чтобы получить трудоустройство в Германии, женщина опустошила свою кредитку, надеясь, что уже через месяц сможет погасить долг. Однако в результате украинка потратила 700 евро и осталась без работы. В украинском агентстве возвращать деньги ей не захотели и заявили, что она сама во всем виновата.

Виктория из Мариуполя рассказала, что год назад за трудоустройство в Германии тоже отдала одному из агентств 300 евро. Ей пообещали, что трудоустроят поваром в ресторане.

"Потом менеджер вовсе пропала с радаров, трубку не брала месяца два. Когда я стала писать, что обращусь в полицию, сообщила, что из-за коронавируса заведения закрываются и надо ждать. Потом предложила поехать работать на фасовку конфет, потом на линию по производству косметики. И вот уже год длится эта переписка", – говорит Виктория.

Читайте также"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в ПольшеУкраинка Елена их Харьковской области также попала в похожую ситуацию. Ей вместе с подругой предложили на основании польско-немецких виз и по приглашениям устроиться на работу в Германию. Украинки заплатили по 260 евро, им открыли польскую визу. Но когда женщины приехали в Польшу, оказалось, что работы в Германии нет.

"Нужно было отработать в Польше на рыбном заводе и ждать, когда же откроется Германия", – рассказала Елена.

В польском агентстве им сказали, что деньги не вернут, поскольку уже перечислили их немцам.

"У меня создалось впечатление, что нас просто обманули. Туда приходили и другие заробитчане, они рассказывали, что уже месяц, даже два ждут обещанной визы в Германию. Работают на рыбном заводе, получают по 12 тысяч гривен в месяц, это смешные деньги. Люди показывали пораненные рыбой руки, рассказывали о тяжелом труде", – говорит Елена.

В результате женщина с подругой вернулись домой ни с чем.

Как сообщал Главред, за 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

Также мы писали, где украинские заробитчане получают самую большую зарплату.

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