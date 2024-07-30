Ликвидация десантно-штурмовых войск: в командовании ДШВ ответили на фейк

В командовании ДШВ прокомментировали информацию о якобы существующих планах по переформированию бригад.

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ДШВ ВСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

В командовании Десантно-штурмовых войск призывают не верить фейкам о якобы ликвидации ДШВ как отдельного рода Вооруженных сил Украины.

"Десантно-штурмовые войска на протяжении всего вооруженного противостояния с агрессором успешно выполняют боевые задания на важнейших и опасных участках фронта. Не имея возможности победить на поле боя, враг усиливает психологическое давление на личный состав Десантно-штурмовых войск с целью снижения боеспособности и значимости в этой войне", - говорится в сообщении ДШВ ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в отдельных информационных ресурсах распространяется информация о якобы существующих планах по переформированию бригад Десантно-штурмовых войск в штурмовые бригады Сухопутных войск и ликвидации Десантно-штурмовых войск как отдельного рода ВСУ.

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В ДШУ подчеркивают, что Десантно-штурмовые войска остаются неотъемлемой и самостоятельной составной частью Вооруженных сил Украины и продолжат развиваться как отдельный род войск.

"Не верьте фейковой информации", - призывают в ДШВ.

Что происходит в Десантно-штурмовых войсках

Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ, которая на днях получила информацию о потенциальном снятии с должности комбрига, полковника Эмиля Ишкулова, выступила против такого решения. Как пишет УП, причина увольнения заключается в том, что Ишкулов выступил против задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

В бригаде подчеркнули, что не понимают почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны - не угодны для высшего руководства ВСУ.

"Требуем оставить в должности командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады - полковника Ишкулова Эмиля Шамилевича под руководством которого и в дальнейшем готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти. Мы поддерживаем полковника Ишкулова", - отметили в бригаде.

Бойцы также записали видеообращение.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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