Лилия Подкопаева угодила в скандал из-за наезда на утят, ей шлют угрозы

В наезде на утят обвиняют Подкопаеву / Pixabay

В Киеве водитель на автомобиле Mercedes переехал выводок утят, которые переходили дорогу. Двое маленьких птенцов погибли. Деятелю, сидевшему за рулем транспортного средства, сигналили, однако он никак не реагировал. Происшествие случилось в пятницу, 11 июня.

Позже стало известно, что якобы номерной знак авто АА9669СС, которое переехало уточек, принадлежит абсолютной чемпионке Украины по спортивной гимнастке Лилии Подкопаевой. Сама спортсменка говорит, что у нее не Mercedes, а Lexus, а в день наезда на птиц она и ее семья находились в США.

Ей пишут сообщения с угрозами. По всей видимости, кто-то сделал дубликат номеров.

"11червня 2021 в сети было размещено видео на котором авто, будто бы с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Ни я, ни члены моей семьи отношение к этому инциденту не имеют. Сейчас я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год. В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси", - сообщила спортсменка.

илия Подкопаева показала свой автомобиль, номера которого засветились в видео с наездом на утят в Киеве

Также Лилия Подкопаева сказала, что намерена обращаться в Нацполицию для того, чтобы копы изучили ситуацию.

"Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал в злоумышленников и используется автомобилем Mercedes мне не понятно. По этому поводу, я буду обращаться к Национальной полиции. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос. Я и моя семья получила много сообщений с угрозами и осуждением, несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался. В нашей семье, мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя что был за рулем Mercedess и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", - подытожила спортсменка.

Напомним, в мае на улице Набережно-Рыбальской в Киеве водители решили приостановить движение транспорта, чтобы позволить утке с утятами перейти проезжую часть и добраться до Днепра. Мужчина и женщина подали сигнал другим участникам дорожного движения, остановились, и сопроводили утку с утятами, чтобы они смогли безопасно добраться до места своего назначения.