В Киеве милая уточка с утятами перекрыла движение транспорта

Утку с утятами переводят через дорогу / Скриншот видео dtp.kiev.ua

Столичные водители приостановили движение для того, чтобы помочь уточке с утятами перейти через дорогу и добраться до речки Днепр, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Такая ситуация случилась на улице Набережно-Рыбальской. Мужчина и женщина подали сигнал водителям, остановились и провели утку с утятами на другую сторону дороги, к спуску к реке Днепр. После водители вернулись в машины и движение восстановилось.

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