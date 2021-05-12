В Киеве милая уточка с утятами перекрыла движение транспорта

Мужчина и женщина подали сигнал водителям, остановились и провели утку с утятами на другую сторону дороги, к спуску к реке Днепр.
Столичные водители приостановили движение для того, чтобы помочь уточке с утятами перейти через дорогу и добраться до речки Днепр, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Такая ситуация случилась на улице Набережно-Рыбальской. Мужчина и женщина подали сигнал водителям, остановились и провели утку с утятами на другую сторону дороги, к спуску к реке Днепр. После водители вернулись в машины и движение восстановилось.
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Автор: Екатерина Трохимчук