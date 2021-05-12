В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих

Полиция задержала в Киеве мужчину / УНИАН

Сегодня в столице сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который ранил ножом двух человек, пишет пресс-служба полиции региона на своем сайте.

По информации ведомства, прохожие сделали владельцу собаки замечание относительно выгула ее без поводка и намордника, на что он начал нецензурно выражаться и бросился с ножом на мужчину и женщину.

После этого в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину.

Как выяснили правоохранители, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент возле подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а собака подбежала к ним и начала лаять.

Читайте такжеУдарил женщину без маски: полиция Киева отреагировала на инцидент

"По просьбе 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину - в лицо", - сообщили в пресс-центре.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Правоохранители задержали 45-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.