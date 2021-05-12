УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих

12 мая 2021, 22:04
Прослушать новость
Остановить

Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Правоохранители задержали 45-летнего киевлянина.

Полиция
Полиция задержала в Киеве мужчину / УНИАН

Сегодня в столице сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который ранил ножом двух человек, пишет пресс-служба полиции региона на своем сайте.

По информации ведомства, прохожие сделали владельцу собаки замечание относительно выгула ее без поводка и намордника, на что он начал нецензурно выражаться и бросился с ножом на мужчину и женщину.

После этого в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину.

Как выяснили правоохранители, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент возле подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а собака подбежала к ним и начала лаять.

Читайте такжеУдарил женщину без маски: полиция Киева отреагировала на инцидент

"По просьбе 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину - в лицо", - сообщили в пресс-центре.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Правоохранители задержали 45-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

  • Ранее Главред писал о том, что на станции метро Университет в Киеве группа спортсменов напала и жестоко избила двух офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) - ветеранов войны на Донбассе.
новости Киева полиция собаки
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 балловМагнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухолиСимптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышалиНазваны шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега"Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега" Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к КиевуПопытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву

Последние новости

23:10
Мужчин предупредили о новой коварной опасности коронавируса
22:31
Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине Видео
22:31
Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным Видео
22:21
Alyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021 Видео
22:04
В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих
Реклама
21:26
Путину придется проглотнуть оскорбление от Украины мнение
21:22
В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука Видео
21:15
Разговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США Видео
21:03
УЕФА нашла новое место для финала Лиги Чемпионов - The New York Times Видео
20:59
В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро
20:33
Боевики ХАМАС выпустили еще 130 ракет по Израилю - СМИ Видео
20:24
Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС
19:59
В ТКГ рассказали о реакции Путина на дело против Медведчука Видео
19:52
Кто виноват в новом витке войны между Израилем и Палестиной мнение
19:26
Супруга Лещенко предстала на фото в образе садо-мазо-проводницы в вагоне Видео
19:23
Медведчук после допроса в Офисе генпрокурора рассказал, в чем его обвиняют Видео
19:20
В украинском PS Store опять повышение цен – некоторые игры для PS4 подорожали на 50%
19:12
Солистке Go-A стало плохо вопреки карантину - она сообщила о состоянии
19:12
Лещенко назвал выступление жены на московской секс-вечеринке поддержкой жертв путинского режима - СМИ
19:02
Послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева Видео
Реклама
18:46
На Черкасчине школьника в спортзале придавило футбольными воротами Видео
18:39
Казанского стрелка арестовали на два месяца Видео
18:38
Потап объявил о смене репертуара и выпускает новый сольный альбом Видео
18:26
Укрпочта попала в громкий скандал из-за гибели пчел
18:26
Пенсионер смог разблокировать смартфон Samsung с помощью отрезанного пальца
18:03
Ураза-байрам 2021: когда начинается и как празднуют
17:54
Настя Ивлеева на природе поработала руками и пустила струю в рот
17:50
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Ratchet & Clank: Сквозь миры Видео
17:47
Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта Видео
17:45
Тенденции пляжной моды, или Как менялась мода на купальники с 19 века и до наших дней
17:05
Порошенко решил засудить Гордона за клевету насчет него и Путина Видео
16:57
В магазине PlayStation стартовала новая распродажа со скидками до 90%
16:57
"Большая стройка": на Львовщине обустроили современное приемное отделение
16:35
В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИ Видео
16:33
Эксперт: объем налогов металлургических компаний в 2021 году - позитивный сигнал для экономики
16:30
Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту Видео
16:16
В Украине появилось Бюро экономической безопасности: чем оно займется Видео
16:00
TikTok запускает сервис поиска работы с видео-резюме для молодежи
15:50
У Путина заявили, что спасать Медведчука не будут Видео
15:44
Шмыгаль пояснил, кто и когда в Украине может уколоться от COVID-19 с помощью Дии Видео
Реклама
15:39
Стало известно, чем болел "казанский стрелок" Видео
15:15
Израиль назвал единственное условие, при котором прекратит бить по Сектору Газа Видео
15:13
Металлургия стала донором госбюджета Украины в период кризиса - эксперт
15:10
Бряцанье оружием: русский ракетный корабль рыскал вблизи Одесчины
15:00
Новый iPad Pro оказался мощнее самого топового MacBook Pro
14:57
Массовое убийство в казанской гимназии: задержанный расставил все точки над "і" Видео
14:55
Эксперт объяснил, какая отрасль играет важнейшую роль в экономике Украины
14:52
Гастроэнтерологи поделились завтраком, который едят сами Видео
14:48
Точный лунный календарь стрижек на май 2021: счастливые дни Видео
14:40
Жена Медведчука публично сообщила, что они дома Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять