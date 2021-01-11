Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро

В метро Киева сделали заявление о работе во время локдауна.
Заместитель начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон рассказала подробности о введении жесткий ограничительных мер во время локдауна в подземке.
По ее словам, закрытие отдельных станций не планируется. Могут быть введены ограничения на вход на некоторых станциях – будут уменьшать открытые двери вестибюля и вместо трех оставят только две двери.
"Такая мера поможет избежать скопления людей на платформах метрополитена, а также постепенно принимать пассажиропоток", - пояснила замначальника подземки, пишет Наш Киев.
Макогон отметила, что какие именно станции будут ограничены на вход – будут решать в метрополитене.
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"Это зависит от загруженности той или иной станции в конкретный момент. Контроль за тем, чтобы на входах в метрополитен не было столпотворений, возложили на работников станций", - добавила она.
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Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 9 декабря 2020 года принял решение о введении на территории страны общенационального усиленного карантина с 8 по 24 января. Причиной запуска противокоронавирусных мер власти назвали стремление избежать начала второй волны COVID-19 в Украине.
- Несмотря на усиленные карантинные меры, власти не планируют останавливать пассажирские перевозки. Водителям разрешат перевозить пассажиров исходя из количества мест для сидения.
- Мэр Киева Виталий Кличко 7 января заявлял, что в столице будут соблюдаться вышеуказанные требования. Метро продолжит работу по обычному графику, однако некоторые станции метрополитена ограничат на вход и выход. Пассажиров об этом предупредят звуковыми сигналами.