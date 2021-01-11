Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро

Как будет работать метро во время локдауна / УНИАН

Заместитель начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон рассказала подробности о введении жесткий ограничительных мер во время локдауна в подземке.

По ее словам, закрытие отдельных станций не планируется. Могут быть введены ограничения на вход на некоторых станциях – будут уменьшать открытые двери вестибюля и вместо трех оставят только две двери.

"Такая мера поможет избежать скопления людей на платформах метрополитена, а также постепенно принимать пассажиропоток", - пояснила замначальника подземки, пишет Наш Киев.

Макогон отметила, что какие именно станции будут ограничены на вход – будут решать в метрополитене.

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"Это зависит от загруженности той или иной станции в конкретный момент. Контроль за тем, чтобы на входах в метрополитен не было столпотворений, возложили на работников станций", - добавила она.

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