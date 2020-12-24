Локдаун в Укране: Степанов поведал, почему не будут останавливать транспорт

По словам министра, во время жесткого карантина в транспорте будет мало пассажиров.
На период жесткого карантина в нашей стране решили не ограничивать движение общественного транспорта из-за того, что ожидается уменьшение количества пассажиров.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с журналистами 24 декабря и признался, что часто слышит вопрос на счет ограничения передвижения украинцев.
"У меня часто спрашивают, а почему вы не запрещаете транспорт с 8 по 24 января? А я уточняю – а зачем? Жесткий карантин приведет к тому, что в транспорте будет меньше людей", – отметил Степанов.
Он пояснил, что школы и высшие учебные заведения будут на каникулах, многие украинцы будут работать онлайн, "поэтому людей будет немного, а значит массового скопления тоже".
Читайте такжеСтепанов озвучил планы Минздрава по "природному" локдауну
"Если человек едет в маршрутке в маске и ни с кем не общается, пути передачи инфекции нет", – уверен Степанов.
Что касается празднования Нового года в ресторанах и кафе, министр сказал, что уместно было бы не проводить праздник так.
"Риск инфицирования в учреждениях общественного питания является самым высоким", – сказал глава Минздрава.
Карантин в Украине
- Кабинет министров 9 декабря в связи с плановой работой, целью которой является предотвращение распространения второй волны COVID-19 в Украине, принял решение об усилении карантинных ограничений на территории страны на период с 8 по 24 января.
- Правительство пролонгировало общенациональный карантин. Украины будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны до 1 марта 2021 года.
- В Украине 19 декабря вступило в силу постановление Кабмина об усилении противоэпидемиологических ограничений. До 23 декабря постановление предполагало работу заведений общепита в ночь на Новый год до 01:00.