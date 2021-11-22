Ляшко объяснил, когда в Украине начнут колоть третью прививку от COVID-19 / Reuters

В Украине будут запускать бустерную (третью) дозу вакцины только в том случае, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса COVID-19 получат по меньшей мере 60% взрослого населения. Об этом в эфире "Завтрака з 1+1" заявил руководитель Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, страна заключила контракты на поставку препаратов, которые поступят в Украину. Впрочем, когда именно и какие вакцины получим, Ляшко не сообщил.

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем лучше эпидемиологическая ситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем по меньшей мере 60% украинцев по крайней мере одной дозой", — подчеркнул Ляшко.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко публично не исключил новую вспышку заболеваемости коронавирусом.

Несмотря на то, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны, с учетом ситуации в Европе, возможна и повторная вспышка, не исключил глава Минздрава.