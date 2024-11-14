Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать: в Минобороны объяснили все нюансы

Бессимптомные ВИЧ-носители или люди со стабильным состоянием могут быть пригодны к службе, пояснил Дмитрий Лазуткин.

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Кто с ВИЧ и туберкулезом может служить в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 116 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Коротко:

Мужчин с ВИЧ или туберкулезом могут мобилизовать в ВСУ

Решение о пригодности зависит от состояния здоровья и принимается индивидуально

Мужчин, которые имеют ВИЧ или туберкулез, могут мобилизовать в ВСУ. Решение об их пригодности к службе принимается индивидуально, в зависимости от состояния здоровья и тяжести заболевания. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием годности к военной службе является функциональность человека, что определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", - пояснил он. видео дня

Лазуткин отметил, что для людей с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе определяется на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

По его словам, мужчины с бессимптомным ВИЧ или стабильной формой болезни могут быть признаны пригодными для службы и выполнения боевых задач. Однако, если состояние пациента ухудшается, например, на стадии иммунной субкомпенсации, таких лиц могут назначить только на тыловые должности, где нет необходимости участия в боях.

"Иммунная декомпенсация - это третья история. Такие люди являются непригодными к военной службе и подлежат исключению из учета", - подчеркнул спикер.

Лазуткин уточнил, что для людей, которые болеют туберкулезом, также есть четкие критерии.

"Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани автоматически делает человека непригодным к военной службе. Такие лица подлежат исключению с воинского учета, поскольку активная форма туберкулеза не позволяет выполнять воинские обязанности", - добавил спикер Минобороны.

Лазуткин отметил, если мобилизуют лиц, которые не должны призываться по состоянию здоровья, это является нарушением приказа 402 Минобороны. Ответственность за такие случаи несет военно-врачебная комиссия (ВВК).

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации до середины декабря 2024 года. Проект будет готов до 18 декабря 2024 года.

Также 13 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности не поддержал законопроект №12147, который предусматривал возможность увольнения с военной службы ограниченно годных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Кроме этого, в Украине планируется новая волна мобилизации с ноября по февраль, чтобы призвать до 160 тысяч человек. Мобилизация продлится до завершения боевых действий, пока не будут освобождены оккупированные территории.

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Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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