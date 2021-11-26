"Люди не видят": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

Владимир Зеленский рассказал о "посадках" в Украине / СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал о судебной реформе, которая началась за его каденции и "посадках".

Во пресс-марафона 26 ноября глава государства отметил, что "с Конституционным судом был кризис, но его удалось победить".

Отвечая на вопрос о посадках, президент уточнил, что этим занимаются правоохранительные органы, от которых он получает информацию, как и общество.

"Там, где я вижу предательство, на высшем уровне, насчет ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО. Вы видите решение СНБО относительно контрабандистов. Позже это подтверждается во многих судебных делах", — пояснил президент.

Читайте такжеМайданов не будет, люди видят, что мы делаем, мы не ворье какое-то - ЗеленскийВ то же время Зеленский заметил, что есть тысячи мелких посадок в Украине, впрочем, это не медийные персоны и общественность, по его словам, этого не видит.

"Тысячи таких посадок — они мелкие. Общественность этого не видят, ведь это не медийные персоны. Таких медийных посадок люди не видят, тем не менее, они происходят", — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленским заявил, что одним из тех, кто ответственен за утрату Крыма, является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов. А к оккупации отдельных районов Донбасса причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.