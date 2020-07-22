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Захват заложников в Луцке: террористу сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

22 июля 2020, 19:33
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Луцкому террористу сообщили о подозрении / vl.npu.gov.ua

В среду, 23 июля, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который накануне захватил заложников в Луцке. Его подозревают в совершении террористического акта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

В процессе переговоров мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", револьвер, гранаты наступательного действия "РГД-5.

Читайте такжеТеракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит УкраинеНапомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.

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