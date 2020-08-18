"Русский мир и месть": Аласания объяснил скандал со "Смуглянкой" к отбору на Евровидение

Конкурс, в котором победил Ткачук, был организован российскими властями - Аласания / ZIK

Школьнику с Волыни Максиму Ткачуку, который весной победил в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне с песней "Смуглянка", отказали в регистрации на отбор к участию в детском Евровидении по той причине, что конкурс в Великобритании был организован представительством исполнительной вертикали власти России. Лица, принимающие участие в мероприятиях страны-агрессора, согласно правилам, не допускаются к всеукраинским конкурсам.

Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, пророссийские политики в данной ситуации занимаются спекуляциями – 12-летнему Максиму Ткачуку было отказано в участии в отборе на детское Евровидение лишь потому, что он принимал участие в лондонском конкурсе Stars of the Albion, где победил. Бабушка ребенка эту информацию не указала.

Мероприятие было организовано россиянами, что напрямую противоречит правилам отбора на Евровидение.Читайте такжеВыяснились окончательные даты проведения Евровидения-2021

"Конкурс Stars of the Albion, 28.02.2020 - 01.03.2020, был сорганизован конторой Русский дом / Представительство Россотрудничества в Лондоне Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено", - отметил Аласания.

Чиновник акцентировал внимание на том, что только этим правилом обусловлен отказ ребенку от участия в конкурсе, тогда как пророссийские политики продолжают использовать эту тему в своих интересах.

"Но мураевы мастерски подменяют понятия, и педалируют не "Россотрудничеством", а "сирота" и "месть за смуглянку". И знаете - работает. Наглость и манипуляции - всегда работают. Все возмущенно репостят именно "месть ребенку за Смуглянку", - написал Аласания.

Также он привел цитату главы Россотрудничества Евгения Примакова, который заявлял, что Москва хотела бы использовать конкурс для получения политической поддержки, и, например, легитимации аннексии Крыма .

"Да, нам бы хотелось получать политическую поддержку и солидаризацию. Но это не всегда возможно, и мы это понимаем. Наверняка мы должны искать и находить людей условно в Великобритании, которые бы сказали: "Да, Крым российский". Но там, где мы не можем найти таких людей, мы должны найти точки солидаризации по любому другому поводу в общих интересах", - процитировал Аласания Примакова.Читайте такжеЕвровидение: История огненной саги - Джамала появилась в комедии Netflix

Напоследок он подчеркнул, что морали в этой ситуации никакой нет, а организаторы отбора лишь придерживаются правил, принятых Общественным телевидением.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказать 12-летнему Максиму Ткачуку в регистрации на отбор к участию в детском музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Весной ребенок одержал победу с советской песней "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion, который прошел в Лондоне.

Детское Евровидение-2020 пройдет 29 ноября в Варшаве. Украина официально подтвердила свое участие в конкурсе.