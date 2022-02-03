Мама и полиция не могли найти 8 месяцев: правоохранители разыскали пропавшего на Николаевщине студента

Правоохранители разыскали пропавшего на Николаевщине студента / УНИАН, полиция Николаевщины

Полиция разыскала студента одного из университетов Николаева, который исчез при загадочных обстоятельствах еще летом 2021 года.

18-летний парень 8 июня прошлого года отправился из общежития в учебное заведение сдавать экзамен, однако до университета он так и не дошел. Об исчезновении студента заявила его мать, сообщает полиция Николаевщины.

Парня искали в течение 8 месяцев, однако поиски до сих пор не давали результатов. Правоохранители пытались установить связи пропавшего, чтобы определить места, где он может находиться.

Позже удалось установить, что студент вс' это время находился в Голопристанском районе Херсонской области, куда отправился, чтобы работать сезонным рабочим.

Как объяснил парень оперативникам, он не хотел общаться с родными. Кроме этого, он не выходил на связь по телефону, потому что его мобильный телефон украли.

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Студента передали родным. Также правоохранителям удалось найти его украденный мобильный телефон.

Напомним, на Житомирщине загадочно погибла мать двоих детей и бизнеследи – ее нашли мертвой в лесу. Женщина уехала в командировку и исчезла, а через несколько дней ее тело нашли в лесу в 70 километрах от дома. После смерти матери сиротами остались двое детей.

Также ранее сообщалось, что в Сумской области нашли мертвым пропавшего ранее 29-летнего жителя города Ромны. Мужчина перед этим сел в маршрутку в направлении Киева и больше не вышел на связь. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

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