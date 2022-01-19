На Житомирщине загадочно погибла мать двоих детей и бизнеследи – ее нашли мертвой в лесу

Вышла из маршрутки и исчезла, а через 4 дня ее нашли мертвой в лесу / "Житомир Online", ua.depositphotos.com, УНИАН, коллаж Главред

В Житомирской области при загадочных обстоятельствах погибла директор филиала компании "Микрокредит" Татьяна Холодная. После смерти матери сиротами остались двое детей.

Женщина уехала в командировку и исчезла, а через несколько дней ее тело нашли в лесу в 70 километрах от дома, пишет "Обозреватель".

33-летняя Татьяна, которая жила в Бердичеве с мужем и двумя детьми 11 и 5 лет, уехала в командировку 11 января. Ей нужно было ехать в Новоград-Волынский с несколькими пересадками. Сначала она доехала до Житомира, и потом пересела на маршрутку, которая двигалась в Олевск, но до места назначения не доехала.

Водитель автобуса рассказал, что женщина вышла уже через 20 километров пути на остановке в селе Березовец. По его словам, ничего странного в автобусе перед этим не происходило и не было никаких конфликтных ситуаций.

Муж все время пытался связаться с женой, но она не выходила на связь. Около 17:00 он сообщил об исчезновении жены в полицию. К поискам также присоединились друзья и родные пропавшей. Через четыре дня, 15 января, Татьяну нашли мертвой в лесу.

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Полиция рассматривает версию самоубийства

Тело женщины висело на дереве в лесном массиве вблизи села Березовец Житомирского района. В полиции открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство) и отмечают, что на теле женщины нет следов насильственной смерти.

"Во время осмотра специалисты не обнаружили видимых телесных повреждений, которые бы указывали на причастность к гибели женщины постороннего лица. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. Все обстоятельства происшествия проверяют полицейские", – сообщили в полиции Житомирщины.

В местной полиции рассказали, что место смерти расположено буквально в 200 метрах от автодороги Киев – Чоп и в одном километре от военного городка.

"Женщина висела на черном шарфе, вся одежда была на ней. На месте нашли ее iPhone, сумку с банковскими карточками и немного наличных", – цитирует "Обозреватель" собеседника из местной полиции.

Родные погибшей не верят в версию самоубийства

Последний звонок Татьяны в день исчезновения был в полицию – и это одна из причин, почему родные и друзья погибшей не верят, что она могла совершить самоубийство. Также они утверждают, что в случае таких намерений женщине не нужно было бы ехать аж за 70 километров от дома.

Подруги погибшей рассказывают, что в работе Татьяна была стальной леди, а дома – мамой-наседкой, которая была готова "выцарапать глаза за мужа и двоих детей". Мужчина рассказывает, что в день исчезновения не было ничего удивительного – жена утром отвезла сына в детский сад, а по дороге они веселились, радовались и фотографировались.

Еще одна причина, почему родные отрицают версию самоубийства – женщина якобы везла с собой крупную сумму денег, но после смерти в сумке нашли "копейки".

Также родные сердятся на полицию. Они не доверяют проведенным экспертизам и обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении дополнительных исследований.

История со странными кредитами

Ранее Татьяна с мужем задолжали одному из банков около 730 тысяч гривен. Бердичевский горрайонный суд принял решение взыскать эти деньги в 2019 году. Сейчас Александра и Татьяны нет в реестре должников.

Однако одна из подруг женщины рассказала, что Татьяна якобы в последнее время снова брала какие-то кредиты, однако неизвестно, о какой именно сумме идет речь.

Ранее сообщалось, что под Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушку. В конце ноября девушка ушла из дома в Хусте, родные более 10 дней не знали о ее судьбе.

Кроме этого, на Тернопольщине жестоко убили 22-летнюю девушку. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель. Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть. Полицейские задержали подозреваемого.

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