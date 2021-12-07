Под Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушку

Тело расчленили и сожгли / Нацполиция

Под Киевом, 7 декабря нашли тело убитой девушки. Как оказалось, незадолго до этого она не вернулась домой.

В пресс-службе Национальной полиции Украины в Закарпатской области сообщают, что погибшей оказалась 23-летняя уроженка Закарпатья Неля Гелеван.

В конце ноября она ушла из дома в Хусте, родные более 10 дней не знали о ее судьбе.

Кого обвиняют в убийстве

Еще 20 ноября девушка вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, после чего гостила у своих знакомых в Киевской области.

Следователи провели санкционированный обыск в квартире 25-летнего фигуранта - мужчина заметно нервничал, представился чужим именем и даже предъявил правоохранителям поддельный паспорт.

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Его поведение стало понятно, когда в квартире полицейские обнаружили документы 23-летней девушки и остатки тела человека, которые, вероятно, также принадлежат исчезнувшей девушке.

Убили и расчленили тело

В ходе следствия стало известно, что девушка действительно находилась в доме у фигуранта. Вместе с ними в квартире находилась их общая знакомая. В ночь с 21 на 22 ноября они вместе употребляли наркотические средства, а дальше случилась загадочная смерть

"Во время допроса фигурант признался, что вместе с сообщницей решил избавиться от тела умершей", - говорится в сообщении.

Используя парики и другие средства маскировки, они приобрели в одном из магазинов уголь и химическое вещество. После этого дождались ночи, завернули умершую в ковер и вывезли в лесную местность, где расчленили и подожгли тело - остатки облили химическим веществом и зарыли.

Знакомая задержанного, которую подозревают в убийстве, попыталась "замести" следы отвезла ребенка умершего в Ужгород и оставила мальчика в квартире, где он проживал вместе с мамой. С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе - после этого женщина сразу же покинула пределы страны.

Арестованный 25-летний фигурант оказался ранее судимым - ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На данный момент следствие продолжается.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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