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В Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

13 января 2022, 07:23
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Несколько дней неизвестный от имени погибшей посылал с ее телефона сообщения, в которых утверждал, что она якобы уехала в Египет, и показывал фото с "отдыха".

Габриэлл Яцкович
Связь с Габриэллой Яцкович пропала 1 января / Фото Нацполиции

В Ужгороде нашли убитой 36-летнюю Габриэллу Яцкович, которая пропала без вести почти две недели назад.

Тело женщины с пакетом на голове обнаружили 12 января на чердаке дома ее матери, которая недавно умерла. По предварительным данным, Яцкович могли задушить, пишет местное издание Закапатье онлайн со ссылкой на собственные источники.

Сообщается также, что несколько дней неизвестный от имени Яцкович посылал с ее мобильного телефона сообщения, в которых утверждал, что женщина якобы уехала в Египет. В качестве "доказательства" ее друзьям даже присылались фотографии с "отдыха", загруженные из Сети и датированные 2019 годом.

Последний контакт с телефона убитой был зафиксирован вблизи города Виноградов Береговского района Закарпатской области.

"Целью (злоумышленника, – ред.) было оттянуть выявление факта убийства, вероятно, чтобы в то время, когда скрытое станет явным, по сроку давности было стерто видео с камер внешнего наблюдения в близлежащих объектах. То есть, вполне возможно, речь идет о человеке, причастном к криминальным сферам", — говорится в материале.

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Связь с жительницей Ужгорода пропала 1 января. Женщина оставила дома без присмотра собаку и без предупреждения не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, была "очень ответственной".

Тревогу забила подруга покойной и обратилась в полицию еще несколько дней назад. Сначала заявлению не придали серьезного значения, действовать начали только после значительной огласки в соцсетях.

Яцкович раньше жила на съемной квартире, а указанный дом должен был перейти ей в наследство после смерти матери. Также на погибшую был оформлен земельный участок.

Как сообщал Главред, в конце декабря 2021 года в лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства. Погиб главврач санатория Красная Калина в Ровно Ярослав Сивый.

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