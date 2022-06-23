"Мама, ты убила дракона?": красавица-воин ВСУ рассказала, как ее встретил сын после долгой разлуки

Красавица-воин ВСУ рассказала, как ее встретил сын / коллаж фото instagram.com/tory.kraver/

Украинская девушка-воин Виктория, которую в соцсетях называют отечественной Ларой Крофт [главной героиней серии компьютерных игры Tomb Raider ‒ Главред], очень трогательно и дущещипательно рассказала о встрече с маленьким сыном Марком после трехмесячной разлуки. Видео встречи она выложила на свою страницу в Instagram.

Девушка разбудила мирно спящего сына и первое, что он у нее спросил ‒ убила ли она Дракона (подразумевая, конечно, врагов Украины).

"Мама, ты убила дракона? Первое, о чем спросил меня сын. Потому что я говорила, что мы с мужем приедем за ним, когда победим злого дракона. Пообещала ему, что совсем скоро мы это сделаем. И осталось еще немного. Бесценные моменты. Как же они бесценны", – говорит Виктория.

Девушка говорит ‒ решение идти на фронт было очень сложным. При том, что она служит в ВСУ с 2008 года. И могла вполне остаться в тылу, но не смогла так поступить. Супруг Виктории, Сергей - капитан в отставке - но после полномасштабного нападения России на Украину он вернулся в строй.

Мужчина признался, что как глава семьи был против решения жены идти на фронт, но как офицер и гражданин Украины все понял и поддержал.

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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