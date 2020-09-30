Марину Порошенко для предвыборной газеты "порезали" мостом - фото

Дизайнеры агитационных материалов чересчур сильно проявили креативный подход.
В Киеве активисты партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) начали распространять предвыборную газету Большой Киев. Фото супруги экс-президента Марины Порошенко опубликовали на первой полосе данного агитационного материала.
Об этом в среду, 30 сентября, сообщил Telegram-канал Политика Страны.
Бывшая первая леди Украины запечатлена на иллюстрации на фоне столичного пейзажа. Однако, дизайнеры-верстальщики газеты пошли на противоречивый шаг. Путем монтажа в программе Photoshop они буквально "разрезали" пополам Марину Порошенко одним из мостов, который соединяет оба берега Днепра.
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Выборы мэра Киева - что было ранее:
- 16 декабря стало известно, что Марина Порошенко возглавила список кандидатов от Европейской солидарности на октябрьских выборах в Киевсовет.
- До того социологический опрос показал, что на выборах в горсовет Киева в октябре в первой тройке лидеров остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.
Автор: Дмитрий Видоменко