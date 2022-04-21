Машина Стингера соколика подбила: бойцы ВСУ уничтожили самолет оккупантов из ПЗРК

Стингер / 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада)

Военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский самолет СУ-25 (модификация "Грач"). Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook.

Справка. Stinger (в переводе с английского "жало") — американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Он предназначен для поражения воздушных целей - от самолетов до БПЛА и крылатых ракет, а также для обстрела надводных и наземных целей.

"Стингеры" ‒ одноразовое оружие, которое оснащено цифровой системой обработки сигнала. Они очень просты в прицеливании и имеют высокую боеспособность. Для наивысшей эффективности для работы со "Стингером" нужны двое бойцов – стрелок и подносчик ракет.

Читайте также"Птичка" упала: ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты

Напомним, ранееАрмения отправила в Россию четыре боевых самолета типа Су-30 с пилотами, чтобы использовать их в войне против Украины

Турецкий телеканал Haber Global опубликовал доказательства того, что истребители все были отправлены.

Согласно данным телеканала, самолеты отправили в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване.

"В 12:30 по местному времени вылетели четыре истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, в 13:14 достигли конечного пункта назначения - России", – говорится в сюжете.

Официальный Ереван категорически отрицает факт передачи самолета.

Другие новости: