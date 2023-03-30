Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

Оккупанты пытались довести энергетическую инфраструктуру до критического состояния, но этот план провалился. Теперь у них новая цель.

Андрей Юсов заявил, что опасность для гражданского населения не исчезла / Фото УНИАН, ГУР

Массированных ракетных ударов по Украине, которые были осенью и зимой, может больше не быть. Оккупанты пытались довести энергетическую инфраструктуру до критического состояния, но этот план провалился. Теперь оккупанты будут пытаться сорвать контрнаступление ВСУ и, вероятно, будут бить по военным объектам. Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

По его слова, враг вероятно будет наносить ракетные удары по путям снабжения и всему, что связано с подготовкой к освобождению украинской армией временно захваченных россиянами городов.

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Однако угроза для гражданского населения не исчезнет. В первую очередь, потому, что у армии РФ заканчиваются запасы высокоточного оружия. От количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, его осталось около 15%.

Кроме того, оккупанты в большинстве случаев имеют не точные разведывательные данные. Поэтому, как отметил Юсов, дальше больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура.

Представитель украинской разведки добавил, что не стоит надеяться, что у российской армии закончатся ракеты. В частности, ракет С-300 у них еще тысячи, также налаживается производство "Калибров".

"Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. С начала ракетного террора и промежутки между ударами, и количество применяемых ракет – это уже совсем другие показатели, чем мы видели", – сказал спикер ГУР.

Ракетные удары по Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что российские военные отказываются от тактики нанесения массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары - или ракетные, или дроновые.

В ночь на пятницу, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Пункту несокрушимости в Константиновке Донецкой области. Погибли мирные украинцы.

Утром 27 марта российские захватчики ударили по городу Славянск в Донецкой области двумя ракетами С-300. Известно о двух погибших и 29 раненых. Среди пострадавших есть ребенок.

В ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.

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