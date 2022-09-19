Массовые захоронения в Изюме: Песков цинично назвал это "сценарием Бучи"

В России отрицают причастность оккупантов к массовым захоронениям в Изюме / Коллаж фото УНИАН, Владимир Зеленский

В России цинично врут о погибших в Изюме Харьковской области. Там нашли массовые захоронения убитых украинцев. В РФ назвали это"постановой". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Он отрицает причастность российских оккупантов к геноциду украинского народа и называет информацию о военных преступлениях армии РФ "ложью".

"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - сказал Песков.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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