Массовые захоронения в Изюме: Песков цинично назвал это "сценарием Бучи"

Дмитрий Песков отрицает причастность российских солдат к военным преступлениям в Украине.
В России цинично врут о погибших в Изюме Харьковской области. Там нашли массовые захоронения убитых украинцев. В РФ назвали это"постановой". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
Он отрицает причастность российских оккупантов к геноциду украинского народа и называет информацию о военных преступлениях армии РФ "ложью".
"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - сказал Песков.
Массовое захоронение погибших в Изюме
Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.
После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.
Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.
Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.
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