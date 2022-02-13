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Мать родила дома, но не вызывала врачей: в Одесской области умер младенец

13 февраля 2022, 09:35
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Женщина призналась, до не было до конца уверена, что беременна.

В Одесской области умер младенец, которому родители не вызвали медиков/ УНИАН

В Одесской области умер младенец, потому что родители не вызвали ему скорую помощь.

По данным следствия, женщина, будучи беременной, не обратилась к медикам и родила ребенка дома. Через 6 дней младенец умер, поскольку родился недоношенным и мать не вызывала медиков, говорится в приговоре Татарбунарского райсуда.

"Не была уверена в беременности"

На суде подозреваемая вина признала и рассказала, что о беременности узнала только тогда, когда почувствовала толчки ребенка. Однако к медикам решила не обращаться, поскольку не была уверена в беременности.

17 февраля 2020 года женщина родила дома мальчика. Однако она не сообщила о рождении ребенка в соответствующие органы и не обратилась за медицинской помощью, из-за чего ребенок через несколько дней умер. Ее муж похоронил мальчика у могилы отца матери. Женщина рассказала подруге о смерти младенца и та обратилась в социальные службы.

Читайте такжеВ Харькове ребенок спал на полу и просил еду у соседей, пока мама пьянствовалаСуд признал женщину виновной по ст.166 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока. Известно, что женщина воспитывает еще двоих детей.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области 29-летняя мать поила младенца самогоном, чтобы ребенок крепко спал и не мешал ей плачем. Женщина разводила алкоголем детские смеси.

Также мы рассказывали, что в Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались хоронить младенца. Согласно выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Мать во время кормления была пьяной, а отец в гостях у кума.

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Автор: Сергей Кущ
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младенец новости Одессы
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