Мать выжившего при аварии курсанта рассказала о "самых страшных минутах"

По словам Ирины Золочевской, когда она ночью приехала в больницу, ее Вячеслав находился в реанимации.
Матерь единственного выжившего в жуткой авиакатастрофе под Харьковом курсанта Вячеслава Золочевского рассказала, что чувствовала, когда узнала о происшествии.
Об этом женщина рассказала в интервью Фактам и отметила, что узнала о крушении самолета Воздушных Сил ВСУ из новостей, "как и все".
"Я сразу поняла, что разбился самолет, в котором был мой сын. Мы со Славиком все время были на связи, и он звонил буквально за несколько часов до полета. Сын был в очень хорошем настроении", - рассказала женщина.
По ее словам, Вячеслав предупреждал, что учения будут проходить с 18.00 до 21.00, а когда поступила информация о падении самолета женщина растерялась и не знала, что делать.
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Она также рассказала о "самых страшных минутах в ее жизни", когда после звонка в реанимацию госпиталя услышала, что туда привезли именно ее сына, хотя сотрудники не сразу смогли подтвердить информацию.
По словам Ирины Золочевской, когда она ночью приехала в больницу, ее Вячеслав находился в реанимации, впрочем, ее все равно пустили к нему.
"Это был он, Славик был в сознании. Он меня увидел, мы встретились взглядами", - отметила мама курсанта, назвав произошедшее "настоящим чудом".
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.