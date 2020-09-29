Медик спрогнозировала закрытие школ в Украине - какой месяц опасен

Медик спрогнозировала закрытие школ в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине ‒ Covid-19 в Украине не сбавляет темпы распространения и становится все более агрессивным.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на мнение украинского инфекциониста Светланы Куницыной.

Она рассказала ‒ несмотря на то, что дети, как правило, болеют Covid-19 в легкой форме, они могут переносить инфекцию и передавать ее дальше. По словам медика, скорее всего школы и детские сады будут закрыты на карантин в ноябре нынешнего года.

"Была бы моя воля, я бы школы не открывала, потому что однозначно послабление карантинных мероприятий, а начало учебного года и очная форма обучения — это очень серьезное ослабление карантинных ограничительных мер, конечно будет способствовать распространению вирусного заболевания. Я понимаю, если бы не открыли школы — это было бы очень непопулярное решение для нашего правительства", — рассказала Куницына.

Кроме того, медик отмечает ‒ украинские школы могут перейти на дистанционное обучение уже в ноябре нынешнего года. Дело в том, что пандемия коронавируса осенью совпадает по периоду с сезонными заболеваниями ‒ гриппом и ОРЗ.

"Больше того, и педагоги, и родители, и те эксперты от образования говорят, что обучение должно быть очным, то есть очень страдает процесс обучения. Сейчас мы видим, как закрываются школы, детские садики. Мне казалось, что пройдет месяц-два и учебные учреждения закроют. Плюс оно еще совпадает с сезонными заболеваниями, ОРЗ, грипп. Я, честно, опасаюсь ноября. Эпидемически риск очень высок, я думаю, к ноябрю у нас есть большая вероятность опять перейти на дистанционное обучение", ‒ подытожила Куницына.

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