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Мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня

11 ноября 2020, 20:35

Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня.

Мэр Николаева выступил против карантина / Facebook

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил против карантина выходного дня. Он опасается, что карантин ударит по городскому бюджету.

Сенкевич предлагает вместо карантина отказаться от больших вечеринок и праздников, а в заведениях с персоналом общаться исключительно в масках.

"Я против "карантина выходного дня". Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно "ударят" по следующему бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен из своей доходной части. Но если бюджет города можно урегулировать (на что-то уменьшить расходы, где-то сэкономить, сократить финансирование программ), то бизнес просто не выдержит такого напряжения", - написал Сенкевич в Facebook.

По его словам, представители гостинично-ресторанного бизнеса утверждают, что если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня, то и смысла работать вообще нет.

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"Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавирусу я не могу, ведь в них тоже есть логика.Фактически сегодня местные власти находится на перепутье между коронавирусом и коронакризисом. Поэтому мы должны выбрать третий путь - золотую середину", - считает Сенкевич.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:

новости Николаева Александр Сенкевич карантин выходного дня
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