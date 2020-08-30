Местные выборы в Украине: ЦИК назвала дату старта избирательной кампании

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября / УНИАН

Избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября. Выборы будут проведены исключительно на территориях, которые контролирует официальный Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В сообщении отмечается, что избирательная кампания начинается уже с 5 сентября. Местные выборы ранее были назначены на 25 октября 2020 года.

В Центризбиркоме добавили, что комиссия учитывает постановление Рады о невозможности проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркивают в ЦИК, комиссия в ходе своего очередного заседания также внесла ряд изменения в календарный план мероприятий, направленных на организацию избирательного процесса.Читайте такжеЭксперт пояснил, помешает ли коронавирус проведению местных выборов

Ранее против нежелания Киева проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролирует российская армия и незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" выступила Россия. Якобы из-за этого Москва заблокировала переговорный процесс в рамках ТКГ по Донбассу. Впрочем, как утверждает делегат Донецка в переговорной группе Сергей Гармаш, Россия лишь использовала этот повод в своих целях и сознательно сорвала переговоры.