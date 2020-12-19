МИД обвинил РФ в усилении репрессий в Крыму на фоне пандемии

Россия использует пандемию для усиления репрессий в Крыму / УНИАН

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия продолжает репрессивную политику в отношении жителей Крыма, и во время пандемии она только усилилась.

Как говорится на сайте министерства, такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар 18 декабря во время заседания Совета ООН.

"Россия использует пандемию коронавируса для усиления репрессивной политики во временно оккупированном Крыму", — заявила Джеппар.

По словам дипломата, на аннексированном полуострове политические узники, у которых имеются симптомы коронавируса, не получают необходимой медицинской помощи.

Джеппар подчеркнула, что Россия не принимает меры для сдерживания пандемии на полуострове, проводит массовые мероприятия военного характера, включая незаконный призыв, а реальные данные по количеству больных и смертей скрывает.

В МИД обеспокоены тем фактом, что Кремль ограничивает передвижение граждан между Крымом и материковой Украиной. Действия Москвы, добавили дипломаты, негативно сказываются на демографической ситуации в Крыму и на образовательных правах молодежи полуострова.

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