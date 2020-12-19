МИД обвинил РФ в усилении репрессий в Крыму на фоне пандемии

Кремль проводит массовые мероприятия военного характера.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия продолжает репрессивную политику в отношении жителей Крыма, и во время пандемии она только усилилась.
Как говорится на сайте министерства, такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар 18 декабря во время заседания Совета ООН.
"Россия использует пандемию коронавируса для усиления репрессивной политики во временно оккупированном Крыму", — заявила Джеппар.
По словам дипломата, на аннексированном полуострове политические узники, у которых имеются симптомы коронавируса, не получают необходимой медицинской помощи.
Джеппар подчеркнула, что Россия не принимает меры для сдерживания пандемии на полуострове, проводит массовые мероприятия военного характера, включая незаконный призыв, а реальные данные по количеству больных и смертей скрывает.
В МИД обеспокоены тем фактом, что Кремль ограничивает передвижение граждан между Крымом и материковой Украиной. Действия Москвы, добавили дипломаты, негативно сказываются на демографической ситуации в Крыму и на образовательных правах молодежи полуострова.
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Новости Крыма
Напомним, в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия".
В аннексированном Крыму обмелели два водохранилища, которые питают Южный берег полуострова. Из-за этого такие большие города как Ялта и Алушта, а также 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят с понедельника, 14 декабря, на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки
12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.